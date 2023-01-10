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48 минут назад

Прототипы отмененной игровой консоли нашли в свободном доступе

Газета.Ruиещё 2

Портативная игровая консоль Lenovo Legion Play была отменена за несколько месяцев до анонса и выхода в продажу в 2022 году, однако в настоящее время в китайских магазинах начали продавать прототипы гаджета. Об этом сообщает Liliputing.

Прототипы отмененной игровой консоли нашли в свободном доступе
Фото: LenovoLenovo

Приставка от Lenovo имела 7-дюймовый дисплей с разрешением FullHD, полноценный геймпад, а акцент был сделан на игры через «облако». Эта система впервые упоминается источниками и инсайдерами еще с 2021 года. В Lenovo никогда официально не анонсировали Legion Play.

В настоящее время в продаже в Китае доступны несколько прототипов. Цены на гаджеты начинаются от $160. Блогер Taki Udon отметил, что сумел приобрести консоль и она работает, в том числе запускает игры.

В обзорах от покупателей не вышедшей официально новинки говорится, что консоль оснащалась чипом Qualcomm Snapdragon 888, стереодинамиками, встроенными игровыми контроллерами и батареей на 7000 мА·ч, а работу приложений обеспечивала мобильная ОС Android.

Согласно первоначальным планам, Legion Play собирались официально анонсировать во время выставки MWC 2021 в Барселоне, однако компания передумала. О точных причинах отказа от выхода приставки не сообщается.

Ранее блогер, который занимается ремонтом игровых консолей во Франции, предупредил владельцев PlayStation 5 о том, что вертикальная установка со временем зачастую приводит к поломке устройства.

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