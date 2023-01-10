Хидео Кодзима обдумывал продолжение Policenauts

Имя Хидео Кодзимы долгое время связывалось прежде всего с серией Metal Gear. Однако на заре своей геймдизайнерской карьеры он создал две приключенческие игры: киберпанковую Snatcher и визуальную новеллу Policenauts, до сих пор они доступны только на старых консолях.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее геймдизайнер неоднократно говорил о том, что хотел бы сделать продолжение Snatcher и Policenauts. А теперь заявил, что у него даже были идеи о том, чему была бы посвящена Policenauts. В сиквеле один из главных антагонистов, Тони Редвуд, возвращался бы домой, на Землю, чтобы отомстить — очевидно, он всё же не погиб от падения. Но работа над игрой так и не стартовала.

Кодзима понимает, почему так произошло: с точки зрения бизнеса эта идея далеко не самая выигрышная. И в какой-то момент он сам решил, что необходимо двигаться вперёд.

Заодно геймдизайнер рассказал о работе над первой частью Policenauts: он создал сеттинг, сюжет, раскадровку, продумал команды и сделал общее планирование. Это было сделано в 1990 году, то есть 32 года назад. Но после этого Кодзиме пришлось перевестись в другой отдел, и полномасштабное производство затянулось. Игра вышла лишь в 1994 году.