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1 час назад

Хидео Кодзима обдумывал продолжение Policenauts

Игромания.ру

Имя Хидео Кодзимы долгое время связывалось прежде всего с серией Metal Gear. Однако на заре своей геймдизайнерской карьеры он создал две приключенческие игры: киберпанковую Snatcher и визуальную новеллу Policenauts, до сих пор они доступны только на старых консолях.

Хидео Кодзима обдумывал продолжение Policenauts
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее геймдизайнер неоднократно говорил о том, что хотел бы сделать продолжение Snatcher и Policenauts. А теперь заявил, что у него даже были идеи о том, чему была бы посвящена Policenauts. В сиквеле один из главных антагонистов, Тони Редвуд, возвращался бы домой, на Землю, чтобы отомстить — очевидно, он всё же не погиб от падения. Но работа над игрой так и не стартовала.

Кодзима понимает, почему так произошло: с точки зрения бизнеса эта идея далеко не самая выигрышная. И в какой-то момент он сам решил, что необходимо двигаться вперёд.

Заодно геймдизайнер рассказал о работе над первой частью Policenauts: он создал сеттинг, сюжет, раскадровку, продумал команды и сделал общее планирование. Это было сделано в 1990 году, то есть 32 года назад. Но после этого Кодзиме пришлось перевестись в другой отдел, и полномасштабное производство затянулось. Игра вышла лишь в 1994 году.

Как отметил Кодзима, Policenauts отражала события, происходившие в Японии в то время, включая публичные дебаты по поводу донорства органов. Но с тех пор многое кардинально изменилось: в частности, то время никто не предполагал, что в космос отправятся частные компании.

Игры,Хидео Кодзима,
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