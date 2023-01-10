Xbox проведёт шоу Developer_Direct с играми Arkane и Bethesda

Некоторое время назад появились слухи, что Xbox готовит новую презентацию Developer_Direct. И их подтверждает портал Windows Central, заодно сообщая ряд новой информации о будущем шоу.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По данным портала, очередная презентация состоится 25 января и начнётся в 23:00 по московскому времени. Смотреть её можно будет на официальных каналах Xbox на Twitch и YouTube. Хотя время начала ещё может измениться.

Эту информацию косвенно подтверждает Аарон Гринберг, главный маркетолог Xbox. В своём твиттере он сообщил, что его ждёт «весёлая неделя» и он с нетерпением ждёт развития событий. Возможно, он говорит о близящемся анонсе новой презентации.

В новом выпуске Developer_Direct примут участие Xbox и Bethesda. Нам могут показать Redfall, Minecraft Legends, Forza Motorsport и рассказать новости об играх ZeniMax Online Studios. А вот Starfield не появится и на этой презентации.