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1 час назад

Team Spirit обыграла NAVI в первом матче нового сезона Dota Pro Circuit

Чемпионат.comиещё 4

Состав российской Team Spirit по Dota 2 победил Natus Vincere в матче первого дивизиона лиги Dota Pro Circuit 2023 Tour 1 для команд Восточной Европы (СНГ).

Team Spirit обыграла NAVI
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Обновлённый ростер «драконов» неожиданно уступил на первой карте в 2023 году, допустив много необязательных ошибок в мид-гейме. Однако затем Team Spirit выдала два уверенных сета и одержала волевую победу — 2:1.

Natus Vincere, в свою очередь, проиграла вторую встречу подряд и теперь претендует на вылет во второй дивизион DPC EEU 2023.

Матчи зимнего тура региональной лиги Dota Pro Circuit 2023 проходят с 9 по 29 января в онлайн-формате, призовой фонд составит $ 205 тыс. Три лучшие команды представят регион на глобальном мэйджор-турнире в Перу.

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