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1 час назад

Игрок Genshin Impact подсчитал, сколько Камней Истока можно получить в обновлении 3.4

Cq.ru

До выхода обновления 3.4 для Genshin Impact осталось не так много времени и поклонники уже начали изучать секреты патча. Пользователь твиттера WangshengFP выяснил, сколько Камней Истока можно будет получить в новом апдейте.

Игрок Genshin Impact подсчитал, сколько Камней Истока можно получить в обновлении 3.4
Фото: Cq.ruCq.ru

По его подсчетам, игроки смогут заработать как минимум 14 225 Камней без учета внутриигровых покупок за реальные деньги. Это приблизительные данные, которые могут отличаться от реальной игры.

WangshengFP учел награду за промокоды, ежедневные задания, открытие и прохождение подземелий, веб-ивенты и другие активности, доступные бесплатно.

Релиз обновления 3.4 должен состояться 18 января. Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, iOS и Android, а вскоре тайтл появится на Nintendo Switch. Заглавное фото: wallpaperboat

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