Российский разработчик выпустил хоррор September 7th

Состоялся релиз проекта September 7th, созданием которой занимался независимый российский разработчик Александр Решетников, известный как EMIKA_GAMES.
Игра представляет собой психологический хоррор в жанре «симулятор ходьбы». Отмечается, что прохождение игры займёт примерно 40 минут. Также указано, что геймплей приближён к реализму.
По сюжету семья главного героя, старшеклассника Димы, переезжает 7 сентября в новую квартиру. Через несколько недель после этого Дима получает куклу Рождественского эльфа. Однако после её появления в доме начинают происходить жуткие вещи.
Игра вышла 7 января. На момент публикации проект имеет 98% положительных отзывов. Игроки в отзывах хвалят графику, гнетущую атмосферу и обилие скримеров. Скачать игру можно в Steam.