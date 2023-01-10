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1 час назад

Российский разработчик выпустил хоррор September 7th про переезд в глубинку

Игромания.руиещё 1

Состоялся релиз проекта September 7th, созданием которой занимался независимый российский разработчик Александр Решетников, известный как EMIKA_GAMES.

Российский разработчик выпустил хоррор September 7th
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра представляет собой психологический хоррор в жанре «симулятор ходьбы». Отмечается, что прохождение игры займёт примерно 40 минут. Также указано, что геймплей приближён к реализму.

По сюжету семья главного героя, старшеклассника Димы, переезжает 7 сентября в новую квартиру. Через несколько недель после этого Дима получает куклу Рождественского эльфа. Однако после её появления в доме начинают происходить жуткие вещи.

Игра вышла 7 января. На момент публикации проект имеет 98% положительных отзывов. Игроки в отзывах хвалят графику, гнетущую атмосферу и обилие скримеров. Скачать игру можно в Steam.

Игры,Александр Решетников,
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