Создатели PUBG тизерят таинственное событие

Учитывая гравировку с драконом, змеёй, тигром и фениксом на музейных экспонатах, собирающихся воедино в видео, некоторые фанаты предполагают, что обновление будет тематически привязано к китайскому Новому году, который наступит 22 января. Вполне вероятно, что уже в ближайшие дни последует анонс соответсвующего мероприятия.