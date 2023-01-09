Создатели PUBG тизерят таинственное событие

Авторы мультиплеерного шутера PUBG: Battlegrounds опубликовали таинственный видеоролик, в котором, судя по всему, тизерят некое событие.
Английская версия ролика подписана словами «Пробуждение мистических хранителей», однако в русской версии таинственные хранители не фигурируют.
Учитывая гравировку с драконом, змеёй, тигром и фениксом на музейных экспонатах, собирающихся воедино в видео, некоторые фанаты предполагают, что обновление будет тематически привязано к китайскому Новому году, который наступит 22 января. Вполне вероятно, что уже в ближайшие дни последует анонс соответсвующего мероприятия.
Ранее разработчики PUBG подвели итоги года, а также представили геймплейный трейлер карты Викенди Reborn, доступной игрокам с декабря.