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1 час назад

Создатели PUBG тизерят таинственное пробуждение хранителей

Игромания.ру

Авторы мультиплеерного шутера PUBG: Battlegrounds опубликовали таинственный видеоролик, в котором, судя по всему, тизерят некое событие.

Создатели PUBG тизерят таинственное событие
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Английская версия ролика подписана словами «Пробуждение мистических хранителей», однако в русской версии таинственные хранители не фигурируют.

Учитывая гравировку с драконом, змеёй, тигром и фениксом на музейных экспонатах, собирающихся воедино в видео, некоторые фанаты предполагают, что обновление будет тематически привязано к китайскому Новому году, который наступит 22 января. Вполне вероятно, что уже в ближайшие дни последует анонс соответсвующего мероприятия.

Ранее разработчики PUBG подвели итоги года, а также представили геймплейный трейлер карты Викенди Reborn, доступной игрокам с декабря.

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