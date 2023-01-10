Вышел кинематографический трейлер экшена Forspoken

Разработчики экшена Forspoken в качестве рекламной кампании игры выпустили зрелищный кинематографический ролик проекта. В нём можно увидеть главную героиню Фрей, которая перемещается между Нью-Йорком и вымышленным миром.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На её пути встречаются опасности, которые девушка преодолевает. По трейлеру может сложиться впечатление, что приличную часть игры придётся провести в Нью-Йорке, но основное действие развернётся в фантастическом мире.

Геймплейно проект напоминает ролевой экшен с магией и паркуром. Также в игре будет открытый мир и возможности для его исследования.