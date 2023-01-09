Покупателям ремейка Dead Space достанется приятный подарок

Студия Motive и издательство Electronic Arts делают предварительные заказы грядущего ремейка Dead Space чуть более желанными. Ещё месяц назад они объявили о предложении, которое мы пропустили (увы), но заметили после того, как на него обратили внимание в СМИ.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Тем, кто оформит предзаказ игры в Steam, подарят хоррор Dead Space 2. О дополнительных бонусах предварительного заказа на консолях и других платформах пока не сообщали.

Приём предзаказов уже открыт, и Steam-версию оценили в 60 долларов. Её покупка будет проблематичной для жителей России и Беларуси, ведь на этих территориях Electronic Arts приостановила продажи.

Помимо стандартного издания, создатели игры готовят Deluxe-версию с пятью эксклюзивными предметами внешнего вида: тремя скафандрами и двумя текстурами для них. Выходит также ограниченное коллекционное коробочное издание с уникальными костюмами и текстурами, полноразмерным шлемом Айзека, саундтреком и рядом других сувениров.