Автор мода The Witcher 3 HD Reworked Project показал Скеллиге в новом видеоо

Создатель модификации HD Reworked Project, труды которого для «Ведьмака 3» стали частью вышедшего в декабре переиздания ролевой игры «Дикая Охота», показал свои наработки по улучшению мода.
Автор представил видео, в котором на примере локаций с островов Скеллиге продемонстрировал ещё более чёткие версии текстур окружения, поверхностей, земли и объектов, попадающих в кадр.
Ранее моддер заявил, что очередной пакет улучшенных текстур, предназначенный именно для обновлённого «Ведьмака 3», получит подзаголовок NextGen Edition и будет содержать «внушительный список» изменений. Его релиз состоится во втором квартале 2023 года.