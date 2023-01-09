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1 час назад

Автор мода The Witcher 3 HD Reworked Project показал Скеллиге в новом видео

Игромания.руиещё 1

Создатель модификации HD Reworked Project, труды которого для «Ведьмака 3» стали частью вышедшего в декабре переиздания ролевой игры «Дикая Охота», показал свои наработки по улучшению мода.

Автор мода The Witcher 3 HD Reworked Project показал Скеллиге в новом видеоо
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Автор представил видео, в котором на примере локаций с островов Скеллиге продемонстрировал ещё более чёткие версии текстур окружения, поверхностей, земли и объектов, попадающих в кадр.

Ранее моддер заявил, что очередной пакет улучшенных текстур, предназначенный именно для обновлённого «Ведьмака 3», получит подзаголовок NextGen Edition и будет содержать «внушительный список» изменений. Его релиз состоится во втором квартале 2023 года.

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