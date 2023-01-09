The Medium и Observer могут получить сиквелы

В настоящий момент Bloober Team трудится над Layers of Fears, а также заканчивает разработку ремейка культовой Silent Hill 2. Однако студия не забывает и о других своих франшизах.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам руководителя производства Кацпера Михальского, The Medium и Observer вполне могут получить сиквелы, однако упирается это, судя по всему, не в их финансовую целесообразность, а в творческие аспекты.

«Кто знает. Если мы придумаем хорошую идею для возвращения обратно во вселенные The Medium и Observer, то почему бы и нет? Всё возможно».

Кацпер Микальский