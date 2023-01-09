The Medium и Observer могут получить сиквелы

В настоящий момент Bloober Team трудится над Layers of Fears, а также заканчивает разработку ремейка культовой Silent Hill 2. Однако студия не забывает и о других своих франшизах.
По словам руководителя производства Кацпера Михальского, The Medium и Observer вполне могут получить сиквелы, однако упирается это, судя по всему, не в их финансовую целесообразность, а в творческие аспекты.
«Кто знает. Если мы придумаем хорошую идею для возвращения обратно во вселенные The Medium и Observer, то почему бы и нет? Всё возможно».
Кацпер Микальский
Стоит отметить, что как минимум в случае с Observer потенциальный сиквел подразумевался, поскольку игра имеет открытый финал. Впрочем, если у разработчиков и были какие-то конкретные планы, их придётся пересмотреть — летом 2019 года ушёл из жизни актёр Рутгер Хауэр, подаривший внешность и голос протагонисту игры Даниэлю Лазарскому.