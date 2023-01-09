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1 час назад

Разработчики игры Hogwarts Legacy опубликовали скриншот с Большим Залом

Газета.Ru

Создатели игры Hogwarts Legacy поделились новым скриншотом, на котором можно увидеть Большой Зал школы Хогвартс. Об этом сообщает портал Gamerant.

Разработчики игры Hogwarts Legacy опубликовали скриншот с Большим Залом
Фото: Avalanche Software/Hogwarts LegacyAvalanche Software/Hogwarts Legacy

Несмотря на то, что действие Hogwarts Legacy развернется задолго до событий, описанных в книгах про Гарри Поттера, внешний вид Большого Зала будет знаком большинству фанатов франшизы. На скриншоте можно заметить заколдованный потолок в виде неба, который отражает текущую погоду, парящие в воздухе свечи, а также столы, за которыми обедают ученики четырех факультетов Хогвартса. Пока неизвестно, какую роль будет играть Большой Зал в сюжете игры.

Hogwarts Legacy – это игра в жанре action-RPG, события которой развернутся в вымышленном мире книг и фильмов про приключения мальчика-волшебника Гарри Поттера. Проект выйдет 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Релиз версий игры для консолей прошлого поколения состоится 4 апреля, а версии для гибридной приставки Nintendo Switch — 25 июля.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о семи играх, которые нельзя пропускать в 2023 году.

Игры,Гарри Поттер,
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