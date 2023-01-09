Разработчики игры Hogwarts Legacy опубликовали скриншот с Большим Залом

Создатели игры Hogwarts Legacy поделились новым скриншотом, на котором можно увидеть Большой Зал школы Хогвартс. Об этом сообщает портал Gamerant.
Несмотря на то, что действие Hogwarts Legacy развернется задолго до событий, описанных в книгах про Гарри Поттера, внешний вид Большого Зала будет знаком большинству фанатов франшизы. На скриншоте можно заметить заколдованный потолок в виде неба, который отражает текущую погоду, парящие в воздухе свечи, а также столы, за которыми обедают ученики четырех факультетов Хогвартса. Пока неизвестно, какую роль будет играть Большой Зал в сюжете игры.
Hogwarts Legacy – это игра в жанре action-RPG, события которой развернутся в вымышленном мире книг и фильмов про приключения мальчика-волшебника Гарри Поттера. Проект выйдет 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Релиз версий игры для консолей прошлого поколения состоится 4 апреля, а версии для гибридной приставки Nintendo Switch — 25 июля.
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