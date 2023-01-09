С чего начиналась Left 4 Dead, Тарков заполонили читеры и прочее

* На прошедших выходных онлайн в Steam впервые превысил 33 миллиона и достиг показателя в 33 078 963 человек. При этом 10 284 568 из них были активными. То есть не просто присутствовали, а играли. Если учесть, что планка в 30 миллионов была преодолена меньше года назад, в марте 2022-го, можно сделать вывод, что популярность магазина им. Габена растет приличными темпами. * В сеть утекла самая первая версия Terror-Strike, карты для Counter-Strike, где игроки отстреливали зомбей. Но не это главное. Карту на самом деле создали в Turtle Rock, и именно с этой модификации началось то, что позже превратилось в Left 4 Dead. А еще мод привлек внимание Ньюэлла и К к перспективным разработчикам. Что в конечном итоге закончилось покупкой компании и ее проекта. * Escape from Tarkov заполонили читеры - так, во всяком случае, считают честные игроки. Тема с указанием разработчикам на большое количество тем с жалобами на читеров, получила большую поддержку пользователей на Reddit. Вот только разработчики пока никак не прореагировали на проблему. Также игроки жалуются на проблемы со звуком, которые до сих пор не решены. * Правительство Канады поддерживает... анархистов. Так, во всяком случае, получилось с популярным модом для Fallout Tactics, известном как Fallout: The Sum. Мод не имеет никакого отношения к миру Fallout и рассказывает больше об экологических проблемах будущего и о том, до чего могут довести наш мир политики с их государствами. Автор модификации признался, что создавал ее на гранты правительства Канады, которых ему удалось получить аж четыре. Во многом потому, что процедура их выдачи зависит не от чиновников, а от людей творчества, заседающих в экспертном совете. Правда, государство вроде бы может запретить выдавать деньги вредным проектам. Но в случае с анархистской модификацией этого не произошло.