God of War: Ragnarok и FIFA 23 сохранили лидерские позиции в рознице Великобритании

Первый чарт британской розницы в 2023 году оказался практически полностью идентичным финалу 2022-го. На вершине топа вновь стоит God of War: Ragnarok, продажи которой, впрочем, снизились на 36%. А следом идёт FIFA 23 с её падением на 49%.
Единственные изменения в чарте: Call of Duty: Modern Warfare II и Mario Kart 8: Deluxe поменялись местами, а на десятое место поднялась New Super Mario Bros U Deluxe. В целом же продажи игр в первую неделю 2023-го, в сравнении с предыдущей, снизились на 47%.
Чарт с 1 по 7 января
(в скобках указано место неделей ранее)
God of War: Ragnarok (1);
FIFA 23 (2);
Call of Duty: Modern Warfare II (4);
Mario Kart 8: Deluxe (3);
Pokemon Violet (5);
Nintendo Switch Sports (6);
Pokémon Scarlet (7);
Animal Crossing: New Horizons (8);
Minecraft для Switch (9);
New Super Mario Bros U Deluxe (16).