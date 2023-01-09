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42 минуты назад

God of War: Ragnarok и FIFA 23 сохранили лидерские позиции в рознице Великобритании

Игромания.ру

Первый чарт британской розницы в 2023 году оказался практически полностью идентичным финалу 2022-го. На вершине топа вновь стоит God of War: Ragnarok, продажи которой, впрочем, снизились на 36%. А следом идёт FIFA 23 с её падением на 49%.

God of War: Ragnarok и FIFA 23 сохранили лидерские позиции в рознице Великобритании
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Единственные изменения в чарте: Call of Duty: Modern Warfare II и Mario Kart 8: Deluxe поменялись местами, а на десятое место поднялась New Super Mario Bros U Deluxe. В целом же продажи игр в первую неделю 2023-го, в сравнении с предыдущей, снизились на 47%.

Чарт с 1 по 7 января

(в скобках указано место неделей ранее)

God of War: Ragnarok (1);

FIFA 23 (2);

Call of Duty: Modern Warfare II (4);

Mario Kart 8: Deluxe (3);

Pokemon Violet (5);

Nintendo Switch Sports (6);

Pokémon Scarlet (7);

Animal Crossing: New Horizons (8);

Minecraft для Switch (9);

New Super Mario Bros U Deluxe (16).

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