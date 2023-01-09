Слух: в Avatar: Frontiers of Pandora будут нетипичные для Ubisoft квесты

На Reddit появились новые возможные подробности грядущего приключения Avatar: Frontiers of Pandora. Напомним, что игра, которой занимаются Ubisoft и создатели The Division из Massive Entertainment, станет частью канона киносаги Джеймса Кэмерона и ожидается в этом году.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Собрали самые интересные детали ниже:

игроки смогут приручать существ, обитающих на Пандоре, и использовать их в качестве помощников «как на суше, так и в бою»

Под «сушей», вероятно, имеется в виду помощь в мирное время;

игроки смогут добывать различные предметы и заниматься крафтом;

квесты в Avatar: Frontiers of Pandora отличаются от других игр Ubisoft с открытым миром. Вместо традиционных маркеров игра предложит исследовать небольшие области по схеме «разберись сам», а не просто «сделай это и то»;

мир подвержен влиянию различных действий и будет меняться на протяжении всей игры;

реализована динамическая система погоды, на которую будут реагировать персонажи. В утечке упоминается, что существа, к примеру, не будут летать во время шторма.

Напоминаем ещё раз, что к вышеупомянутой информации стоит относиться со скепсисом. В настоящий момент оригинальный пост, как и пользователь, ответственный за утечку, удалены с Reddit.