Слух: в Avatar: Frontiers of Pandora будут нетипичные для Ubisoft квесты

На Reddit появились новые возможные подробности грядущего приключения Avatar: Frontiers of Pandora. Напомним, что игра, которой занимаются Ubisoft и создатели The Division из Massive Entertainment, станет частью канона киносаги Джеймса Кэмерона и ожидается в этом году.
Собрали самые интересные детали ниже:
игроки смогут приручать существ, обитающих на Пандоре, и использовать их в качестве помощников «как на суше, так и в бою»
Под «сушей», вероятно, имеется в виду помощь в мирное время;
игроки смогут добывать различные предметы и заниматься крафтом;
квесты в Avatar: Frontiers of Pandora отличаются от других игр Ubisoft с открытым миром. Вместо традиционных маркеров игра предложит исследовать небольшие области по схеме «разберись сам», а не просто «сделай это и то»;
мир подвержен влиянию различных действий и будет меняться на протяжении всей игры;
реализована динамическая система погоды, на которую будут реагировать персонажи. В утечке упоминается, что существа, к примеру, не будут летать во время шторма.
Напоминаем ещё раз, что к вышеупомянутой информации стоит относиться со скепсисом. В настоящий момент оригинальный пост, как и пользователь, ответственный за утечку, удалены с Reddit.
Согласно ещё одному недавнему слуху, основанному на вакансии Ubisoft Massive, в Avatar: Frontiers of Pandora могут добавить монетизацию. Другой проект разработчиков, новую игру по «Звёздным Войнам», может ждать похожая участь. Игроков, правда, не сильно удивило предполагаемое появление монетизации в играх Ubisoft.