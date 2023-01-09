В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Слух: в Avatar: Frontiers of Pandora будут нетипичные для Ubisoft квесты

Игромания.ру

На Reddit появились новые возможные подробности грядущего приключения Avatar: Frontiers of Pandora. Напомним, что игра, которой занимаются Ubisoft и создатели The Division из Massive Entertainment, станет частью канона киносаги Джеймса Кэмерона и ожидается в этом году.

Слух: в Avatar: Frontiers of Pandora будут нетипичные для Ubisoft квесты
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Собрали самые интересные детали ниже:

игроки смогут приручать существ, обитающих на Пандоре, и использовать их в качестве помощников «как на суше, так и в бою»

Под «сушей», вероятно, имеется в виду помощь в мирное время;

игроки смогут добывать различные предметы и заниматься крафтом;

квесты в Avatar: Frontiers of Pandora отличаются от других игр Ubisoft с открытым миром. Вместо традиционных маркеров игра предложит исследовать небольшие области по схеме «разберись сам», а не просто «сделай это и то»;

мир подвержен влиянию различных действий и будет меняться на протяжении всей игры;

реализована динамическая система погоды, на которую будут реагировать персонажи. В утечке упоминается, что существа, к примеру, не будут летать во время шторма.

Напоминаем ещё раз, что к вышеупомянутой информации стоит относиться со скепсисом. В настоящий момент оригинальный пост, как и пользователь, ответственный за утечку, удалены с Reddit.

Согласно ещё одному недавнему слуху, основанному на вакансии Ubisoft Massive, в Avatar: Frontiers of Pandora могут добавить монетизацию. Другой проект разработчиков, новую игру по «Звёздным Войнам», может ждать похожая участь. Игроков, правда, не сильно удивило предполагаемое появление монетизации в играх Ubisoft.

Игры,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители