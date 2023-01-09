Вышел опенинг аниме по мотивам игры NieR: Automata

YouTube-канал Aniplex опубликовал опенинг аниме-сериала NieR: Automata Ver 1.1a по игре NieR: Automata. В нём играет композиция Escalate, исполненная японской певицей Aimer. Премьера самого аниме состоялась 7 января.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

NieR: Automata Ver 1.1a создано студией A-1 Pictures («Мастера Меча Онлайн», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»).

Режиссёром выступил Рёдзи Масуяма, который до этого снял несколько эпизодов сериалов «Милый во Франксе», «Любовь похожа на прошедший дождь» и «Садистская смесь». Творец серии NieR Йоко Таро также принимал участие в проекте.