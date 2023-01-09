PlayStation напомнила о релизах этого года

На сайте PlayStation появилась страница с горячо ожидаемыми релизами этого года. Всего игрокам напомнили о 23 играх — и это не считая проектов для PC и Xbox вроде Baldur's Gate III, Starfield и других.
Релизы каких игр ожидаются на консолях Sony (и не только) в 2023 году:
Forspoken — 24 января;
ремейк Dead Space — 27 января;
Season: A letter to the future — 31 января;
Hogwarts Legacy — 10 февраля;
Wild Hearts — 17 февраля;
Horizon: Call of the Mountain — 22 февраля;
Destiny 2: Lightfall — 28 февраля;
Star Wars Jedi: Survivor — 17 марта;
ремейк Resident Evil 4 — 24 марта;
дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West — 19 апреля;
Suicide Squad: Kill the Justice League — 26 мая;
Final Fantasy XVI — 22 июня;
«Человек-паук 2» — осень этого года;
Assassin's Creed Mirage — в этом году;
Street Fighter 6 — в этом году;
Stellar Blade — в этом году;
Tchia — в этом году;
Firewall Ultra — в этом году;
Eternights — в этом году;
Synduality — в этом году;
The Lords of the Fallen — в этом году;
Pacific Drive — в этом году;
перезапуск Alone in the Dark — в этом году.