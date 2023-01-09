PlayStation напомнила о релизах этого года

На сайте PlayStation появилась страница с горячо ожидаемыми релизами этого года. Всего игрокам напомнили о 23 играх — и это не считая проектов для PC и Xbox вроде Baldur's Gate III, Starfield и других.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Релизы каких игр ожидаются на консолях Sony (и не только) в 2023 году:

Forspoken — 24 января;

ремейк Dead Space — 27 января;

Season: A letter to the future — 31 января;

Hogwarts Legacy — 10 февраля;

Wild Hearts — 17 февраля;

Horizon: Call of the Mountain — 22 февраля;

Destiny 2: Lightfall — 28 февраля;

Star Wars Jedi: Survivor — 17 марта;

ремейк Resident Evil 4 — 24 марта;

дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West — 19 апреля;

Suicide Squad: Kill the Justice League — 26 мая;

Final Fantasy XVI — 22 июня;

«Человек-паук 2» — осень этого года;

Assassin's Creed Mirage — в этом году;

Street Fighter 6 — в этом году;

Stellar Blade — в этом году;

Tchia — в этом году;

Firewall Ultra — в этом году;

Eternights — в этом году;

Synduality — в этом году;

The Lords of the Fallen — в этом году;

Pacific Drive — в этом году;