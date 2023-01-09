Новый дешман против старого флагмана: сравнение RTX 3050, RX 6600 и GTX 1080

В одном из выпусков на канале TheSpyHood на YouTube сравнили игровую производительность в 1080p и в 1440p видеокарт RTX 3050, RX 6600 и GTX 1080.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авторы канала TheSpyHood протестировали в разрешении 1080p и 1440p видеокарты RTX 3050, RX 6600, GTX 1080. Все игры запускались при этом с ультра-пресетом.

Видео дня

Игра Spider-Man Remastered шла в 1080p со средним FPS 118 к/с (с RTX 3050), 121 к/с (с RX 6600) и 115 к/с (с GTX 1080), в 1440p - с 81, 80 и 79 к/с соответственно.

God of War запускалась в 1080p со средними показателями производительности 69 к/с (RTX 3050), 66 к/с (RX 6600) и 71 к/с (GTX 1080), в 1440p - 48, 46 и 49 к/с соответственно.

В Call of Duty Vanguard средняя частота кадров находилась в 1080p на уровне 113 к/с, 131 к/с и 118 к/с (RTX 3050, RX 6600 и GTX 1080 соответственно), в 1440p - 74 к/с, 86 к/с и 72 к/с.

Days Gone в 1080p шла в среднем с 79 к/с (с RTX 3050), 93 к/с (с RX 6600), 82 к/с (с GTX 1080), в 1440p - с 58, 70 и 56 к/с.

Village Resident Evil в разрешении 1080p запускалась со средней производительностью в пределах 97 к/с (RTX 3050), 115 к/с (RX 6600), 92 к/с (GTX 1080), в 1440p - со средним FPS 73 к/с, 90 к/с и 69 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p со средней частотой кадров 52 к/с (RTX 3050), 65 к/с (RX 6600) и 48 к/с (GTX 1080). В 1440p эти показатели равнялись 37 к/с, 49 к/с и 34 к/с.

В Battlefield 2042 средняя производительность равнялась в 1080p - 64 к/с, 81 к/с и 62 к/с (с RTX 3050, RX 6600 и GTX 1080 соответственно), в 1440p - 45 к/с, 58 к/с и 46 к/с соответственно.

Far Cry 6 шла в 1080p в среднем с 56 к/с (с RTX 3050), с 71 к/с (с RX 6600), с 58 к/с (с GTX 1080), в 1440p - с 39 к/с, 52 к/с и 35 к/с соответственно.

В Metro Exodus в среднем в разрешении 1080p удалось получить 59 к/с (3050), 71 к/с (6600) и 64 к/с (1080), в 1440p - 38 к/с, 48 к/с, 42 к/с соответственно.

Наконец, в Assassin's Creed Valhalla в 1080p средняя частота кадров составила 58 к/с - с RTX 3050, 79 к/с - с RX 6600, 55 к/с - с GTX 1080. В разрешении 1440p эти показатели находились на уровне 42 к/с, 61 к/с и 40 к/с.

По части энергопотребления лучшей была конфигурация с RTX 3050 (349 Вт), далее шла сборка с RX 6600 (372 Вт), а затем - с GTX 1080 (414 Вт).

Вывод

В большинстве протестированных игр лучшие средние результаты показывала видеокарта RX 6600 8 ГБ. Разница по средней производительности между ней и RTX 3050 равнялась 16 % (1080p, 77 к/с и 89 к/с) и 19 % (1440p, 54 к/с и 64 к/с), между ней и GTX 1080 - 16 % (1080p, 77 к/с и 89 к/с) и 23 % (1440p, 52 к/с и 64 к/с).