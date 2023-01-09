Стали известны актеры озвучки ремейка Resident Evil 4

На портале IMDb появился список актёров озвучки ремейка Resident Evil 4. Судя по всему, фанаты услышат знакомые голоса, некоторые из которых станут настоящим сюрпризом.
Если не боитесь спойлеров, то предлагаем ознакомиться с кастом:
Леон С. Кеннеди — Ник Апостолидес; он также играл Леона в ремейке Resident Evil 2 и в CGI-сериале Resident Evil: Infinite Darkness;
Альберт Вескер — Конор Фогарти;
Ада Вонг — Лили Гао; она также играла Аду Вонг в ленте «Обитель зла: Раккун-Сити», недавней экранизации франшизы на Netflix;
Эшли Грэм — Николь Томпкинс; она играла Джилл Валентайн в ремейке Resident Evil 3;
Луис Сера — Сальвадор Серрано;
Президент Грэм — Джо Томас; он также играл Грэма в Resident Evil: Infinite Darkness.
Релиз ремейка Resident Evil 4 запланирован на 24 марта 2023 года для PC, PS5, PS4, Xbox Series и, возможно, для Xbox One. В игре будет русская озвучка, парирования ножом и мало QTE. Также стало известно, что Resident Evil 4 не будут сокращать для ремейка, как это было с Resident Evil 3.