Стали известны актеры озвучки ремейка Resident Evil 4

На портале IMDb появился список актёров озвучки ремейка Resident Evil 4. Судя по всему, фанаты услышат знакомые голоса, некоторые из которых станут настоящим сюрпризом.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Если не боитесь спойлеров, то предлагаем ознакомиться с кастом:

Леон С. Кеннеди — Ник Апостолидес; он также играл Леона в ремейке Resident Evil 2 и в CGI-сериале Resident Evil: Infinite Darkness;

Альберт Вескер — Конор Фогарти;

Ада Вонг — Лили Гао; она также играла Аду Вонг в ленте «Обитель зла: Раккун-Сити», недавней экранизации франшизы на Netflix;

Эшли Грэм — Николь Томпкинс; она играла Джилл Валентайн в ремейке Resident Evil 3;

Луис Сера — Сальвадор Серрано;

Президент Грэм — Джо Томас; он также играл Грэма в Resident Evil: Infinite Darkness.