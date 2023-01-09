NVIDIA пообещала ускорить видеокарты на 30%

Появилась информация о работе NVIDIA над новым драйвером с оптимизацией ИИ. Релиз данного обновления потенциально способен увеличить производительность видеокарт до 30%.

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При этом это пиковое значение. Ожидается, что в среднем прирост составит около 10%, что всё ещё достаточно неплохой результат. Правда, пока что неясно, для каких поколений видеокарт будет предназначен свежий драйвер.

Специалисты из CapFrameX отмечают, что в некоторых играх прирост может быть более значительным. В то же время, до сих пор неизвестно, как скоро данное обновление будет выпущено.