В сеть слили ранний прототип Left 4 Dead на основе карты для Counter-Strike

Неизвестный источник опубликовал в сети ранний прототип Left 4 Dead под названием Terror-Strike. В настоящее время он доступен на популярной платформе GameBanana в качестве мода для Counter-Strike: Source.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что изначально в основу культового зомби-шутера Valve и Turtle Rock легла карта под названием Zombie City, разработанная сначала в CSS, а затем в Counter-Strike: Condition Zero.