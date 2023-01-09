В сеть слили ранний прототип Left 4 Dead на основе карты для Counter-Strike

Неизвестный источник опубликовал в сети ранний прототип Left 4 Dead под названием Terror-Strike. В настоящее время он доступен на популярной платформе GameBanana в качестве мода для Counter-Strike: Source.
Напомним, что изначально в основу культового зомби-шутера Valve и Turtle Rock легла карта под названием Zombie City, разработанная сначала в CSS, а затем в Counter-Strike: Condition Zero.
Terror-Strike представляет собой не очень детализированную карту города, на которой вместо зомби четырём игрокам приходится иметь дело с контртеррористами, сражающимися в ближнем бою. Цель заключается в том, чтобы пережить натиск врагов и добраться до конца карты.