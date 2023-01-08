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34 минуты назад

Карточная игра по Gears of War выйдет в этом году

Игромания.ру

Ещё в 2020 году студия The Coalition и издательство Steamforged Games объявили, что работают над карточной игрой по мотивам Gears of War. И выпустить Gears of War: The Card Game планировали до конца года. Однако эти планы не осуществились.

Карточная игра по Gears of War выйдет в этом году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Лишь теперь издательство объявило, что карточная игра готовится к релизу: увидеть Gears of War: The Card Game мы сможем в 2023 году. Нам обещают сюжетную кампанию, в ходе которой игроки будут принимать серьёзные решения, и они, вместе с победами и поражениями, скажутся на содержимом колоды в следующих боях.

Игроки смогут встать на сторону Маркуса Феникса, Доминика Сантьяго и Коалиции упорядоченных правительств, или же возглавить Орду Саранчи и бросить в бой чудовищных брумаков. В сражениях потребуется тактика и умелое сочетание карт. Впрочем, подробности нам ещё предстоит узнать.

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