В Steam обновили сразу два рекорда

Год только начался, а сервис Steam обновил сразу два крупных рекорда — общее количество пользователей в сервисе и общее число пользователей в играх. Оба рекорда были зафиксированы через SteamDB.

Фото: Droidnews Droidnews

Вчера, 7 января, Steam зафиксировал 32 млн пользователей в сервисе. При этом, 10 млн из которых играют в игры. Стоит отметить, что данные рекорды обновились не во время проведения зимней распродажи, а сразу после ее завершения.

Подобные цифры говорят о росте популярности сервиса и компьютерных играх в целом. Вполне возможно, что это далеко не последний рекорд по количеству игроков в текущем году.