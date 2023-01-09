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1 час назад

В сервисе Steam обновились сразу два рекорда

Droidnews

Год только начался, а сервис Steam обновил сразу два крупных рекорда — общее количество пользователей в сервисе и общее число пользователей в играх. Оба рекорда были зафиксированы через SteamDB.

В Steam обновили сразу два рекорда
Фото: DroidnewsDroidnews

Вчера, 7 января, Steam зафиксировал 32 млн пользователей в сервисе. При этом, 10 млн из которых играют в игры. Стоит отметить, что данные рекорды обновились не во время проведения зимней распродажи, а сразу после ее завершения.

Подобные цифры говорят о росте популярности сервиса и компьютерных играх в целом. Вполне возможно, что это далеко не последний рекорд по количеству игроков в текущем году.

А вы часто заходите в Steam? Много у вас игр в сервисе? Как в целом оцениваете работу Steam и его функциональные возможности? Поделитесь своим мнением в комментариях к данной новости.

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