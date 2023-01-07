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37 минут назад

Шутер Half-Life 2 получил сюжетное дополнение Evacuation от российского моддера

Игромания.ру

Для шутера Half-Life 2 от Valve вышло неофициальное сюжетное дополнение Evacuation. Автор нового контента — российский моддер Симон Скаховский, известный как FamyCHoff, из объединения Evac Dev.

Шутер Half-Life 2 получил сюжетное дополнение от российского моддера
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По сюжету Evacuation, главный игрок после крушения вертолёта остаётся один в лесу, на который напали силы Альянса. И ему придётся выживать, попутно защищаясь от «муравьиных львов, солдат и зомби». В качестве поддержки протагонист сможет связываться со своими союзниками, используя рацию.

Само дополнение довольно короткое и не займёт больше часа. В процессе можно будет получить новое оружие и пройти головоломки с активацией механизмов. Как пишет 3dnews, первые игроки оценили как сам игровой процесс, так и графику.

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