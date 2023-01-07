Шутер Half-Life 2 получил сюжетное дополнение от российского моддера

Для шутера Half-Life 2 от Valve вышло неофициальное сюжетное дополнение Evacuation. Автор нового контента — российский моддер Симон Скаховский, известный как FamyCHoff, из объединения Evac Dev.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По сюжету Evacuation, главный игрок после крушения вертолёта остаётся один в лесу, на который напали силы Альянса. И ему придётся выживать, попутно защищаясь от «муравьиных львов, солдат и зомби». В качестве поддержки протагонист сможет связываться со своими союзниками, используя рацию.