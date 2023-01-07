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29 минут назад

В топ-лиге по Call of Duty впервые с её появления поучаствует девушка

Игромания.ру

Шотландская киберспортсменка Келси Kels Григ сыграет в топ-лиге Call of Duty Challengers Elite. Григ станет первой девушкой в истории, которая пробилась на такой турнир. И выступает она в составе мужской команды Superstars.

В топ-лиге по Call of Duty впервые с её появления поучаствует девушка
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Келси Григ надеется, что её успех послужит примером для других девушек. И как отмечает киберспортсменка, она покажет, что женщины могут соревноваться на одном уровне с мужчинами в Call of Duty. Девушка участвует в турнирах с августа 2021 года, а в сентябре прошлого года она начала сотрудничество с Team WaR. Григ делает для клуба развлекательный контент.

Первый сезон Call of Duty Challengers Elite пройдёт с 18 января по 2 февраля. Призовой фонд составит $50 тыс, а победитель получит $20 тыс. Также команды смогут получить рейтинговые очки, которые будут влиять на участие команд в CDL Boston Major.

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