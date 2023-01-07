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15 минут назад

Sony запатеновала одежду с встроенными экранами — для смены дизайна придется пройти игру на PS5

Cq.ru

Компания Sony зарегистрировала необычный патент — судя по всему, она рассматривает возможность выпуска линейки умной одежды для геймеров. В нее будут встроены гибкие экраны, на которые можно будет вывести изображение.

Sony запатеновала одежду с встроенными экранами
Фото: Cq.ruCq.ru

Авторы рассчитывают, что экраны будут расположены на разных частях одежды, а картинку на спине, шее или груди получится изменить при желании владельца. Дизайном можно будет управлять с мобильного устройства.

При этом Sony не хочет позволять пользователям самостоятельно выбирать дизайн одежды. Можно будет использовать только специальные наборы от производителя — их можно будет купить в магазинах, а также за прохождение игр на консоли ЗlayStation 5 или участие в специальных ивентах.

Пока речь идет только о патенте; неизвестно, когда Sony планирует реализовать свою идею и будет ли заниматься подобным проектом в принципе.

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