Sony запатеновала одежду с встроенными экранами

Компания Sony зарегистрировала необычный патент — судя по всему, она рассматривает возможность выпуска линейки умной одежды для геймеров. В нее будут встроены гибкие экраны, на которые можно будет вывести изображение.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Авторы рассчитывают, что экраны будут расположены на разных частях одежды, а картинку на спине, шее или груди получится изменить при желании владельца. Дизайном можно будет управлять с мобильного устройства.

При этом Sony не хочет позволять пользователям самостоятельно выбирать дизайн одежды. Можно будет использовать только специальные наборы от производителя — их можно будет купить в магазинах, а также за прохождение игр на консоли ЗlayStation 5 или участие в специальных ивентах.