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35 минут назад

Неприлично толстая: ASUS показала свою видеокарту RTX 4080

Ferra.ru

ASUS представила на выставке CES 2023 видеокарту GeForce RTX 4080 Noctua Edition. Кажется, это самая толстая модель из представленных на рынке.

Неприлично толстая: ASUS показала свою видеокарту RTX 4080
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно официальному пресс-релизу, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition является «самой тихой RTX 4080 с воздушным охлаждением на рынке». Информации о её цене и доступности пока нет.

Основные особенности этой карты — два вентилятора Noctua NF-A12x25. Сама она имеет 4,3-слотовую конструкцию. Для питания имеется один 16-контактный разъём. Обладая TDP 320 Вт, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition держит температуру ниже 62 градусов по Цельсию.

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