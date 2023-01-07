Неприлично толстая: ASUS показала свою видеокарту RTX 4080

ASUS представила на выставке CES 2023 видеокарту GeForce RTX 4080 Noctua Edition. Кажется, это самая толстая модель из представленных на рынке.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно официальному пресс-релизу, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition является «самой тихой RTX 4080 с воздушным охлаждением на рынке». Информации о её цене и доступности пока нет.