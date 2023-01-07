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51 минуту назад

Steam поставил рекорд по количеству одновременных пользователей

Игромания.ру

Онлайновый магазин Steam продолжает расширяться и приобретать всё больше пользователей, несмотря на ширящуюся конкуренцию. Чарты показали, что магазину удалось поставить новый рекорд по количеству одновременных пользователей: число их превысило отметку в 32 миллиона.

Steam поставил рекорд по количеству одновременных пользователей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как показывает сервис SteamDB, растёт и число одновременных игроков. По данным сервиса, одновременно в Steam-играх оказалось более 10 миллионов человек.

При этом магазину удалось побить рекорды, поставленные вскоре после начала пандемии коронавируса. Напомним, что начало изоляции привело к тому, что количество одновременных пользователей Steam впервые превысило 20 миллионов.

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