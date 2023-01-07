Steam поставил рекорд по количеству одновременных пользователей

Онлайновый магазин Steam продолжает расширяться и приобретать всё больше пользователей, несмотря на ширящуюся конкуренцию. Чарты показали, что магазину удалось поставить новый рекорд по количеству одновременных пользователей: число их превысило отметку в 32 миллиона.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как показывает сервис SteamDB, растёт и число одновременных игроков. По данным сервиса, одновременно в Steam-играх оказалось более 10 миллионов человек.