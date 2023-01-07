Сервера Deathverse: Let It Die временно закроют

Издательство GungHo Online и студия Supertrick Games объявили о закрытии серверов условно-бесплатной королевской битвы Deathverse: Let It Die. Доступ к игре прекратится 18 июля, а продажи игровой валюты прекратятся 7 февраля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как объяснили разработчики, с момента релиза они сталкиваются с техническими проблемами, связанными в том числе с подбором игроков и лагами. И какие бы подходы не пробовали создатели Deathverse, окончательно проблему решить не удалось. В связи с этим было принято решение закрыть игру и переделать её.

Создатели понимают, что могли сделать неверный выбор, однако верят, что улучшенное переиздание сможет привлечь намного большую аудиторию, а сложившееся сообщество сможет по-настоящему наслаждаться игровым процессом.

Разработчики планируют выпустить контент второго сезона в полном объёме, а нововведения, приготовленные для третьего сезона, появятся в игре лишь частично.