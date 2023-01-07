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55 минут назад

Сервера Deathverse: Let It Die закроют 18 июля, но не навсегда

Игромания.ру

Издательство GungHo Online и студия Supertrick Games объявили о закрытии серверов условно-бесплатной королевской битвы Deathverse: Let It Die. Доступ к игре прекратится 18 июля, а продажи игровой валюты прекратятся 7 февраля.

Сервера Deathverse: Let It Die временно закроют
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как объяснили разработчики, с момента релиза они сталкиваются с техническими проблемами, связанными в том числе с подбором игроков и лагами. И какие бы подходы не пробовали создатели Deathverse, окончательно проблему решить не удалось. В связи с этим было принято решение закрыть игру и переделать её.

Создатели понимают, что могли сделать неверный выбор, однако верят, что улучшенное переиздание сможет привлечь намного большую аудиторию, а сложившееся сообщество сможет по-настоящему наслаждаться игровым процессом.

Разработчики планируют выпустить контент второго сезона в полном объёме, а нововведения, приготовленные для третьего сезона, появятся в игре лишь частично.

Релиз Deathverse: Let It Die состоялся в сентябре 2022 года на PlayStation 5 и PlayStation 4, а в октябре игра вышла на РС. Непрямое продолжение Let It Die Гоити Суды и студии Grasshopper Manufacture делает ставку на рукопашные бои.

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