Сервера Deathverse: Let It Die временно закроют

Издательство GungHo Online и студия Supertrick Games объявили о закрытии серверов условно-бесплатной королевской битвы Deathverse: Let It Die. Доступ к игре прекратится 18 июля, а продажи игровой валюты прекратятся 7 февраля.

Релиз Deathverse: Let It Die состоялся в сентябре 2022 года на PlayStation 5 и PlayStation 4, а в октябре игра вышла на РС. Непрямое продолжение Let It Die Гоити Суды и студии Grasshopper Manufacture делает ставку на рукопашные бои.