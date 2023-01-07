В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
13 минут назад

NetEase купила канадскую студию SkyBox Labs, которая работала над Halo

Игромания.ру

Китайская компания NetEase Games купила студию SkyBox Labs, известную по Stela и Tastee: Lethal Tactics. Канадские разработчики сотрудничали с Microsoft Studios, Wizards of the Coast, Electronic Arts и другими крупными компаниями.

NetEase купила канадскую студию SkyBox Labs, которая работала над Halo
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Студия SkyBox Labs участвовала в разработке Halo Infinite, проектов во вселенной Minecraft, помогала создавать Fallout 76 и игры серии Age of Empires. В составе NetEase Games она продолжит заниматься тем же самым, сохранив свою структуру и руководство. Китайская компания поможет ей ресурсами, чтобы повысить качество проектов.

NetEase обещает помочь в развитии и процветании студии, одновременно сохраняя её независимость. Взамен компания рассчитывает на сотрудничество с основателями SkyBox Labs и ведущими разработчиками по всему миру.

Сумма сделки не разглашается.

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители