NetEase купила канадскую студию SkyBox Labs, которая работала над Halo

Китайская компания NetEase Games купила студию SkyBox Labs, известную по Stela и Tastee: Lethal Tactics. Канадские разработчики сотрудничали с Microsoft Studios, Wizards of the Coast, Electronic Arts и другими крупными компаниями.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Студия SkyBox Labs участвовала в разработке Halo Infinite, проектов во вселенной Minecraft, помогала создавать Fallout 76 и игры серии Age of Empires. В составе NetEase Games она продолжит заниматься тем же самым, сохранив свою структуру и руководство. Китайская компания поможет ей ресурсами, чтобы повысить качество проектов.

NetEase обещает помочь в развитии и процветании студии, одновременно сохраняя её независимость. Взамен компания рассчитывает на сотрудничество с основателями SkyBox Labs и ведущими разработчиками по всему миру.