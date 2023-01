Автор The Last of Us объяснил, почему Naughty Dog не cпешит анонсировать новую игру

Сейчас Naughty Dog трудится над двумя проектами — многопользовательской игрой по вселенной The Last of Us и неанонсированным приключением для PlayStation 5. Глава студии и директор серии The Last of Us Нил Дракманн объяснил, почему он с коллегами пока не анонсировали эти игры.

По словам Дракманна, Naughty Dog анонсировала Uncharted 4 и The Last of Us Part 2 слишком рано. Хотя игры и продались хорошо, да и шумиха до релиза стояла более чем громкая, но их ранняя презентация всё равно нанесла издателю заметный ущерб, связанный с вынужденными переработками команды разработчиков.

Ранний анонс Uncharted 4 и The Last of Us Part 2 вызвал некоторые проблемы с балансом между работой и личной жизнью разработчиков. Усвоив уроки прошлого, мы стали более осознанно относиться к процессу создания игр.