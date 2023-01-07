Российский игрок в StarCraft 2 вошел в состав Team Liquid

Состав Team Liquid по StarCraft 2 пополнил российский игрок Никита SKillous Гуревич. 21-летний россиянин получил первую официальную киберспортивную визу по решению властей Нидерландов.
До этого SKillous выступал в составе Team GP, с которой расстался в мае 2022 года. Также в его большом карьерном списке есть такие коллективы как ROOT Gaming, Cascade, Team Blacer, Infinity Gaming, ReG GaminG.
Отметим, что в 2022 году страница Гуревича вошла в топ-20 самых посещаемых страниц игроков StarCraft 2 на Liquipedia. А ещё игрок был одним из первых, кто попросил заменить российский флаг на нейтральный на своей странице.
Также напомним, что SKillous смог пройти в прошлом году на IEM Katowice 2022 — это был первое подобное достижение за последние десять лет. По сути, впервые с 2012 года на чемпионате мира участвовал спортсмен из СНГ.