В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
57 минут назад

Российский игрок в StarCraft 2 вошёл в состав Team Liquid

Игромания.ру

Состав Team Liquid по StarCraft 2 пополнил российский игрок Никита SKillous Гуревич. 21-летний россиянин получил первую официальную киберспортивную визу по решению властей Нидерландов.

Российский игрок в StarCraft 2 вошел в состав Team Liquid
Фото: LiquipediaLiquipedia

До этого SKillous выступал в составе Team GP, с которой расстался в мае 2022 года. Также в его большом карьерном списке есть такие коллективы как ROOT Gaming, Cascade, Team Blacer, Infinity Gaming, ReG GaminG.

Отметим, что в 2022 году страница Гуревича вошла в топ-20 самых посещаемых страниц игроков StarCraft 2 на Liquipedia. А ещё игрок был одним из первых, кто попросил заменить российский флаг на нейтральный на своей странице.

Также напомним, что SKillous смог пройти в прошлом году на IEM Katowice 2022 — это был первое подобное достижение за последние десять лет. По сути, впервые с 2012 года на чемпионате мира участвовал спортсмен из СНГ.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители