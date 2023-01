В 2022 году Epic Games «подарила» игрокам по две тысячи долларов

Ресурс Gamerant задался целью подсчитать, в какую сумму обошлась магазину эта щедрость в 2022 году. За этот период Epic Games бесплатно раздала более ста игр, и, хотя далеко не каждая была шедевром, в раздачах появлялись и настоящие хиты.В частности, в прошлом году игроки получили бесплатно ряд игр серии Tomb Raider, Cities: Skylines, Prey, Borderlands 3, коллекцию Bioshock, Wolfenstein: The New Order, ARK: Survival Evolved, Fallout 3: Game of the Year Edition, Star Wars: Squadrons, Death Stranding, Dishonored: Definitive Edition и другие признанные критиками и игроками проекты.