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58 минут назад

В 2022 году Epic Games «подарила» игрокам по две тысячи долларов

Игромания.ру

Одной из отличительных черт магазина Epic Games Store с момента запуска в 2018 году были бесплатные игры. Практически в любой момент пользователи могут добавить на свой аккаунт один-два проекта разной степени популярности.

В 2022 году Epic Games «подарила» игрокам по две тысячи долларов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ресурс Gamerant задался целью подсчитать, в какую сумму обошлась магазину эта щедрость в 2022 году. За этот период Epic Games бесплатно раздала более ста игр, и, хотя далеко не каждая была шедевром, в раздачах появлялись и настоящие хиты.В частности, в прошлом году игроки получили бесплатно ряд игр серии Tomb Raider, Cities: Skylines, Prey, Borderlands 3, коллекцию Bioshock, Wolfenstein: The New Order, ARK: Survival Evolved, Fallout 3: Game of the Year Edition, Star Wars: Squadrons, Death Stranding, Dishonored: Definitive Edition и другие признанные критиками и игроками проекты.

Если сложить стандартные розничные цены каждой игры, то получится, что Epic Games Store раздал игры на общую сумму 2244 доллара. И бесплатные раздачи продолжаются в 2023 году. Сейчас, к примеру, игроки могут получить популярный космический симулятор Kerbal Space Program и дополнение Shadow Tactics — Aiko's Choice.

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