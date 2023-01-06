Популярные игры подорожали в Steam на 300%

Издатели популярных игр на ПК резко подняли цены на многие проекты в сервисе Steam, стоимость покупки увеличилась до 300% у пользователей, зарегистрированных в Турции и Аргентине. На это обратил внимание Telegram-канал «Йети».

Отмечается, что поднятие цен произошло после завершения зимней распродажи. Из крупных издателей выделили компанию Ubisoft.

Больше всего цены выросли в Турции и Аргентине, хотя изменения коснулись и пользователей других стран из-за новой политики владельца Steam, компании Valve. Еще в конце октября 2022 года Valve обновила рекомендованные региональные цены в Steam.

В результате Assassin's Creed Odyssey стала стоить 699 лир (2,7 тыс. руб. по текущему курсу) вместо 269 лир (1,1 тыс. руб.). Таким же образом были повышены цены на Far Cry 5 и Watch Dogs 2.

Для аргентинских аккаунтов Odyssey и Far Cry 5 стали стоить 6 тыс. песо (2,5 тыс. руб. по текущему курсу), а Watch Dogs 2 — 5 тыс. песо (2,1 тыс. руб.), хотя в прошлом эти игры стоили 3 тыс. песо (1,2 тыс. руб.) и 2,5 тыс. песо (1 тыс. руб.) соответственно.

В последние месяцы многие пользователи из России активно использовали аккаунты, зарегистрированные в Турции или Аргентине, для покупки игр в Steam именно из-за более выгодных цен.