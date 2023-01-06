Украинские геймеры раскритиковали разработчиков из США за русский язык в игре

Разработчики из американской студии Supergiant Games заявили, что в новой игре Hades 2 появится русский язык, что вызвало негодование украинских геймеров. Критика в адрес авторов проекта из США появилась в комментариях к анонсу в Twitter.

Отмечается, что Hades 2 собираются перевести на русский в виде субтитров, озвучка будет доступна только на английском языке. Однако пользователи с Украины посчитали такое решение некорректным из-за военной операции.

«Позор вам за добавление русского языка в вашу игру, несмотря на то, что Россия признана агрессором», — написал GamewayUA, обращаясь к авторам.

«Не могли бы вы объяснить причину локализации на русский, учитывая обстоятельства?» — обратился к студии пользователь saver_ag.

Геймер с ником Oleksii_IT прямо указал, что не собирается покупать Hades 2 из-за перевода. «Перевод на русский? Не куплю вашу игру!» — отметил он.

Были и те геймеры, кто предложил сохранить и российскую локализацию, и добавить украинскую.

«Я фанат ваших игр со времен Bastion. Собираюсь купить Hades 2 для PS5, но очень хотелось бы поиграть в игру на украинском языке. Пожалуйста, рассмотрите возможность добавления украинской локализации», — написал Varyag_Ericsson.