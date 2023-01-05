В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
25 минут назад

В Epic Games Store бесплатно раздают Kerbal Space Program и Shadow Tactics – Aiko's Choice

Чемпионат.comиещё 1

Платформа Epic Games Store возобновила еженедельные бесплатные раздачи видеоигр, прерванные на время новогодних праздников. С сегодняшнего дня пользователи могут забрать сразу два тайтла, акция продлится до 12 января.

В Epic Games Store бесплатно раздают две игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Kerbal Space Program

Симулятор 2015 года, в котором геймерам предлагается возглавить космическую программу, строя ракеты и корабли, изучая планеты и выполнять различные исследовательские задачи.

Shadow Tactics — Aiko's Choice

Независимое дополнение к тактическому стелс-симулятору Shadow Tactics, действие которого происходит в средневековой Японии.

Кроме того, Epic Games Store назвала следующую бесплатную игру. С 12 января пользователи смогут забрать многопользовательскую First Class Trouble.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители