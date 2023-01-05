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1 час назад

AMD анонсировала процессоры серии Ryzen 7000X3D

Игромания.ру

Мероприятие CES 2023 продолжает приносить сюрпризы. Вслед за анонсами Sony, отчитавшейся о достижениях PlayStation 5 и анонсировавшей контроллеры для людей с ограниченными возможностями, свою новую продукцию представила AMD.

AMD анонсировала процессоры серии Ryzen 7000X3D
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Компания анонсировала новые процессоры линейки Ryzen 7000X3D, которые должны продемонстрировать в видеоиграх рост производительности до 30%, если сравнивать их с моделями 5800X3D. Всего было представлено шесть вариантов ядра в заметно отличающихся ценовых категориях.

  • Ryzen 7 7800X3D — 8 ядер, 16 потоков, до 5 ГГц, объём кэша 104 Мб, 120 Вт;
  • Ryzen 9 7900X3D — 12 ядер, 24 потока, до 5,6 ГГц, объём кэша 140 Мб, 120 Вт;
  • Ryzen 9 7950X3D — 16 ядер, 32 потока, до 5,7 ГГц, объём кэша 144 Мб, 120 Вт.

Компания отмечает, что новый Ryzen 7 7800X3D является наиболее мощным процессором для видеоигр в истории, опережая как Intel Core i9-13900K, так и грядущую улучшенную версию Intel Core i9-13900KS. Ryzen 7000X3D поступят в продажу в феврале 2023 года.

Игры,Intel,
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