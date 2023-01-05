AMD анонсировала процессоры серии Ryzen 7000X3D

Мероприятие CES 2023 продолжает приносить сюрпризы. Вслед за анонсами Sony, отчитавшейся о достижениях PlayStation 5 и анонсировавшей контроллеры для людей с ограниченными возможностями, свою новую продукцию представила AMD.
Компания анонсировала новые процессоры линейки Ryzen 7000X3D, которые должны продемонстрировать в видеоиграх рост производительности до 30%, если сравнивать их с моделями 5800X3D. Всего было представлено шесть вариантов ядра в заметно отличающихся ценовых категориях.
Компания отмечает, что новый Ryzen 7 7800X3D является наиболее мощным процессором для видеоигр в истории, опережая как Intel Core i9-13900K, так и грядущую улучшенную версию Intel Core i9-13900KS. Ryzen 7000X3D поступят в продажу в феврале 2023 года.