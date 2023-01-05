В России удвоились продажи игр на дисках

С начала 2022 года продажи игр на дисках в России выросли в два раза, в основном это касается консолей, сообщают “Известия”. Они пишут, что такая ситуация наблюдается на Wildberries, Ozon и некоторых других маркетплейсах.

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Ритейлеры и эксперты считают, что рост интереса к играм на дисках связан с тем, что крупные издатели игр ушли из России, а цифровые копии недоступны или их сложно приобрести в интернет-магазинах.

Владельцы консоли Sony PlayStation чаще выбирали Cyberpunk 2077, после нее идет Horizon Forbidden West, а замыкает тройку лидеров - FIFA-2022. Также, как сообщили в "М.Видео-Эльдорадо", в список попали GTA V и The Last of Us. Part II.