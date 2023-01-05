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1 час назад

Попали не в 2023, а в 2003: в России удвоились продажи игр на дисках

Ferra.ru

С начала 2022 года продажи игр на дисках в России выросли в два раза, в основном это касается консолей, сообщают “Известия”. Они пишут, что такая ситуация наблюдается на Wildberries, Ozon и некоторых других маркетплейсах.

В России удвоились продажи игр на дисках
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ритейлеры и эксперты считают, что рост интереса к играм на дисках связан с тем, что крупные издатели игр ушли из России, а цифровые копии недоступны или их сложно приобрести в интернет-магазинах.

Владельцы консоли Sony PlayStation чаще выбирали Cyberpunk 2077, после нее идет Horizon Forbidden West, а замыкает тройку лидеров - FIFA-2022. Также, как сообщили в "М.Видео-Эльдорадо", в список попали GTA V и The Last of Us. Part II.

На Xbox Series S|X лидером продаж стала Dying Light 2: Stay Human, передают “Известия”. На втором месте - Gears Tactics, на третьем - Elden Ring.

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