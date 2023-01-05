Представлен новый необычный геймпад для PS5

Sony сообщила, что работает над геймпадом, обладающем “высокой конфигурацией" и способным "работать в тандеме со многими аксессуарами сторонних производителей". Все ради людей с ограниченными возможностями.

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В комплект Leonardo входят кнопки обычного DualSense, но которые можно менять местами вокруг широкого круглого геймпада, а также джойстик, местоположение которого также можно менять. В комплект также входят аксессуары различных форм и размеров, чтобы "игроки могли подобрать конфигурацию, подходящую для их силы, диапазона движений и конкретных физических потребностей", а также четыре 3,5-мм разъема для подключения сторонних аксессуаров.

Leonardo можно использовать как отдельный контроллер или совместно с беспроводным геймпадом DualSense, входящим в комплект с PS5. Возможности физической настройки Leonardo дополняются возможностями программного обеспечения; Leonardo позволит игрокам назначать функции на различные кнопки и сохранять три различные конфигурации в качестве профилей для удобства использования.