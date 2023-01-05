В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
40 минут назад

Чем опасна для консоли PS5 вертикальная установка

Ferra.ruиещё 1

Блогеры 68Logic и Бен Монтана, которые занимаются профессиональным ремонтом игровых консолей и другой электроники, предупредили геймеров о риске поломки PlayStation 5 в случае вертикальной установки гаджета.

Чем опасна для консоли PS5 вертикальная установка
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Проблема в том, что из блока охлаждения, несмотря на его герметичность, при вертикальной установке PS5 может излиться жидкий металл. Из-за вертикального положения металл давит на стенки блока и в итоге, в силу механического повреждения и даже резкой встряски при перемещении, может образоваться течь.

Блогеры указали на три основных следствия: снизится эффективность охлаждения из-за уменьшения объёма теплоотводящего материала, металл вытечет в жидком состоянии, а при остывании затвердеет и может разрушить микросхемы, жидкий металл спровоцирует короткое замыкание и выведет из строя материнскую плату. Разумеется, всё зависит от масштаба повреждения блока охлаждения.

При этом эксперты заявили, что Sony никак не комментирует ситуацию, но подчеркнули, что проблема является массовой.

Также блогеры призвали пользователей PS5 устанавливать консоль только в горизонтальном положении.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители