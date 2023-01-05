Чем опасна для консоли PS5 вертикальная установка

Блогеры 68Logic и Бен Монтана, которые занимаются профессиональным ремонтом игровых консолей и другой электроники, предупредили геймеров о риске поломки PlayStation 5 в случае вертикальной установки гаджета.

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Проблема в том, что из блока охлаждения, несмотря на его герметичность, при вертикальной установке PS5 может излиться жидкий металл. Из-за вертикального положения металл давит на стенки блока и в итоге, в силу механического повреждения и даже резкой встряски при перемещении, может образоваться течь.

Блогеры указали на три основных следствия: снизится эффективность охлаждения из-за уменьшения объёма теплоотводящего материала, металл вытечет в жидком состоянии, а при остывании затвердеет и может разрушить микросхемы, жидкий металл спровоцирует короткое замыкание и выведет из строя материнскую плату. Разумеется, всё зависит от масштаба повреждения блока охлаждения.

При этом эксперты заявили, что Sony никак не комментирует ситуацию, но подчеркнули, что проблема является массовой.