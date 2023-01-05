AMD признала перегрев видеокарт Radeon RX 7900 XTX

"Мы работаем над определением причины неожиданного ограничения производительности видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX", - говорится в заявлении AMD. "На основании наших наблюдений мы считаем, что проблема связана с тепловым решением, используемым в эталонном дизайне AMD, и имеет место в ограниченном количестве проданных карт. Мы работаем над решением этой проблемы для затронутых карт. Клиентам, столкнувшимся с этим неожиданным ограничением, следует обратиться в службу поддержки AMD".