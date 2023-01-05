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45 минут назад

AMD признала перегрев видеокарт Radeon RX 7900 XTX

Ferra.ruиещё 1

После выхода видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX появилось несколько отзывов пользователей, где утверждалось, что видокарта страдает от проблем с производительностью из-за перегрева. Теперь AMD признала, что некоторые Radeon RX 7900 XTX действительно пострадали из-за производственного брака.

AMD признала перегрев видеокарт Radeon RX 7900 XTX
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пользователи сообщали о температурах до 115 градусов по Цельсию. Они также рассказывали, что карты перегреваются при выполнении даже не требовательных к большим мощностям рабочих нагрузках.

"Мы работаем над определением причины неожиданного ограничения производительности видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX", - говорится в заявлении AMD. "На основании наших наблюдений мы считаем, что проблема связана с тепловым решением, используемым в эталонном дизайне AMD, и имеет место в ограниченном количестве проданных карт. Мы работаем над решением этой проблемы для затронутых карт. Клиентам, столкнувшимся с этим неожиданным ограничением, следует обратиться в службу поддержки AMD".

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