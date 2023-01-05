Ученый объяснил, почему людям так нравятся видеоигры

Каждый человек хочет чувствовать, что сам определяет свою жизнь – это автономия. Каждый человек хочет чувствовать, что он хорош хотя бы в чем-нибудь – это компетентность. Каждый человек хочет чувствовать, что его навыки ценят другие – это сопричастность. Все эти потребности закрывают видеоигры, - Александр Ветушинский, Основатель Центра исследования видеоигр при философском факультете МГУ им. Ломоносова и руководитель профиля гейм-дизайн в Институте бизнеса и дизайна