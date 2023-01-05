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1 час назад

Учёный объяснил, почему людям так нравятся видеоигры

Ferra.ru

Основатель Центра исследования видеоигр при философском факультете МГУ им. Ломоносова и руководитель профиля гейм-дизайн в Институте бизнеса и дизайна Александр Ветушинский объяснил, почему видеоигры увлекают даже взрослых людей.

Ученый объяснил, почему людям так нравятся видеоигры
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, этапы развития, достижение успеха в играх происходят быстрее, чем в реальной жизни. А хотят люди, как правило, реализации трёх важных социальных аспектов: автономии, компетентности и сопричастности. Они формируют в человеке ощущение самодостаточности.

Игры помогают добиться результатов в реализации указанных аспектов значительно быстрее, чем в повседневной жизни. Ветушинский подчеркнул, что в реальной жизни тоже возникает ощущение самодостаточности, «но оно, скажем так, размазано очень тонким слоем».

Каждый человек хочет чувствовать, что сам определяет свою жизнь – это автономия. Каждый человек хочет чувствовать, что он хорош хотя бы в чем-нибудь – это компетентность. Каждый человек хочет чувствовать, что его навыки ценят другие – это сопричастность. Все эти потребности закрывают видеоигры, - Александр Ветушинский, Основатель Центра исследования видеоигр при философском факультете МГУ им. Ломоносова и руководитель профиля гейм-дизайн в Институте бизнеса и дизайна

Игры,МГУ,
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