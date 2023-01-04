Опубликован новый трейлер российской игры Atomic Heart

На выставке Consumer Electronic Show 2023 (CES 2023) был показан новый трейлер шутера Atomic Heart от российской студии Mundfish. Премьера видео состоялась в рамках презентации Nvidia.

Фото: youtube youtube

В новом трейлере демонстрируются панорамные кадры с локациями из игры, а также несколько боевых сцен. Клип призван показать качество графики Atomic Heart с включенным режимом трассировки лучей, то есть рейтрейсингом.

На YouTube клип загружен в качестве вплоть до 4К и 60 FPS. Вероятно, сделано это для того, чтобы фанаты игры смогли разглядеть высокое качество графики Atomic Heart.

На канале Gamespot Trailers минутное видео за 15 часов собрало около 100 тыс. просмотров, более 3 тыс. лайков и несколько сотен комментариев.

Atomic Heart – это шутер от первого лица, события которого разворачиваются в альтернативном СССР. Релиз проекта состоится в феврале 2023 года на ПК и консолях Sony и Microsoft.