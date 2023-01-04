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26 минут назад

Опубликован новый трейлер российской игры Atomic Heart

Газета.Ru

На выставке Consumer Electronic Show 2023 (CES 2023) был показан новый трейлер шутера Atomic Heart от российской студии Mundfish. Премьера видео состоялась в рамках презентации Nvidia.

Опубликован новый трейлер российской игры Atomic Heart
Фото: youtubeyoutube

В новом трейлере демонстрируются панорамные кадры с локациями из игры, а также несколько боевых сцен. Клип призван показать качество графики Atomic Heart с включенным режимом трассировки лучей, то есть рейтрейсингом.

На YouTube клип загружен в качестве вплоть до 4К и 60 FPS. Вероятно, сделано это для того, чтобы фанаты игры смогли разглядеть высокое качество графики Atomic Heart.

На канале Gamespot Trailers минутное видео за 15 часов собрало около 100 тыс. просмотров, более 3 тыс. лайков и несколько сотен комментариев.

Atomic Heart – это шутер от первого лица, события которого разворачиваются в альтернативном СССР. Релиз проекта состоится в феврале 2023 года на ПК и консолях Sony и Microsoft.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Atomic Heart вошла в список игр, релиз которых нельзя пропускать в 2023 году.

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