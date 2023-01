Wizards of the Coast отменила несколько игровых проектов

Сообщается, что Wizards of the Coast отменила несколько необъявленных проектов видеоигр. Об этом сообщает Bloomberg, в котором утверждается, что издатель, известный настольными играми Dungeons & Dragons, сокращает приверженность видеоиграм. Ранее компания заявляла, что у нее в разработке семь или восемь видеоигр.

Wizards of the Coast по-прежнему «привержены использованию цифровых игр», заявил представитель Bloomberg в заявлении, добавив, что компания внесла некоторые изменения в долгосрочный портфель, чтобы сосредоточиться на играх, которые стратегически связаны с развитием существующих брендов, и те, которые обещают расширить или привлечь аудиторию новыми способами.

По словам представителя Wizards of the Coast, менее 15 человек в компании потеряют работу из-за смены и получат возможность претендовать на новые должности в компании. Согласно Bloomberg, Otherside Entertainment и Hidden Path Entertainment работали над проектами видеоигр для Wizards of the Coast. Однако неясно, повлияла ли эта отмена на игры этих разработчиков.