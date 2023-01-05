Сообщество Cyberpunk 2077 оскорбила награда Steam Awards

Cyberpunk 2077 победила на пользовательском голосовании в Steam. Победители и проигравшие оказались в одинаковом положении.

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После оглашения итогов пользовательского голосования Steam Awards 2022 сообщество Steam закипело. Неспокойно и в фанатских сообществах Cyberpunk 2077 и Deep Rock Galactic.

Cyberpunk 2077 получила награду «Любимое дитя», предназначенную для уже не новых игр, которые неплохо поддерживают. Она соревновалась с Dota 2; Project Zomboid; No Man's Sky и Deep Rock Galactic.

Победой недовольны не только проигравшие, например представители сообщества Deep Rock Galactic, но и игроки в Cyberpunk 2077. По мнению некоторых, No Man's Sky лучше подходит эта награда, а Cyberpunk 2077 сравнили с ребёнком, которого извлекли из матери за 4 месяца до срока родов, что повлекло проблемы, которые CD Projekt RED по сей день пытается разгрести.