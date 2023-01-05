Сообщество Cyberpunk 2077 оскорбила награда Steam Awards

Cyberpunk 2077 победила на пользовательском голосовании в Steam. Победители и проигравшие оказались в одинаковом положении.
После оглашения итогов пользовательского голосования Steam Awards 2022 сообщество Steam закипело. Неспокойно и в фанатских сообществах Cyberpunk 2077 и Deep Rock Galactic.
Cyberpunk 2077 получила награду «Любимое дитя», предназначенную для уже не новых игр, которые неплохо поддерживают. Она соревновалась с Dota 2; Project Zomboid; No Man's Sky и Deep Rock Galactic.
Победой недовольны не только проигравшие, например представители сообщества Deep Rock Galactic, но и игроки в Cyberpunk 2077. По мнению некоторых, No Man's Sky лучше подходит эта награда, а Cyberpunk 2077 сравнили с ребёнком, которого извлекли из матери за 4 месяца до срока родов, что повлекло проблемы, которые CD Projekt RED по сей день пытается разгрести.
Победу Cyberpunk 2077 связывают с недавним ростом популярности игры после релиза аниме Cyberpunk Edgerunners. Новички вряд ли помнят разнообразные обещания CD Projekt RED и состояние игры на релизе, а потому у них были заниженные ожидания от игры. Предполагается, что такие «зелёные» игроки составили значительную часть голосов за Cyberpunk 2077.