RTX 4070 Ti показала невероятные результаты по производительности

Накануне NVIDIA наконец-то представила свою новую видеокарту — RTX 4070 Ti. Адаптер поступит в продажу лишь сегодня, но он уже успел стать хитом среди интернет-пользователей.

Фото: GNT GNT

По словам представителей самой NVIDIA, новинка настолько производительная, что может посоревноваться в этом с топовой RTX 3090 Ti. В то же время свежая модель куда более энергоэффективна, чем прошлое поколение видеокарт.

Свежие же тесты показали, что потенциал энергоэффективности RTX 4070 Ti ещё выше, чем можно было предположить в самых смелых фантазиях. Так, при снижении напряжения GPU до 900 мВ, потребление карты снижается примерно на треть. При этом игровая производительность никак не меняется в сравнении с дефолтным состоянием.