В сеть выложили билд отменённого ремейка Duke Nukem 3D

В игровой индустрии произошла очередная утечка — в сеть выложили билд Duke Nukem 3D: Reloaded, отменённого ремейка оригинальной Duke Nukem 3D 1996 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Nukem 3D: Reloaded был анонсирован в 2010 году студией Interceptor Entertainment. Обновленная версия игры должна была работать на Unreal Engine 3, а разработку планировали завершить с помощью донатов. Однако со временем проект был приостановлен по легальным причинам, а затем и вовсе пропал с радаров.

Теперь же фанаты наконец могут получить доступ к играбельному билду отменённого ремейка, который включает в себя несколько карт и «мультиплеер» с ботами. Примечательно, что за слив отвечает группа x0r_jmp, ранее выложившая в сеть прототип Duke Nukem Forever от 1996 года.