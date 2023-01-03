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56 минут назад

В сеть выложили билд отменённого ремейка Duke Nukem 3D

Игромания.ру

В игровой индустрии произошла очередная утечка — в сеть выложили билд Duke Nukem 3D: Reloaded, отменённого ремейка оригинальной Duke Nukem 3D 1996 года.

В сеть выложили билд отменённого ремейка Duke Nukem 3D
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Nukem 3D: Reloaded был анонсирован в 2010 году студией Interceptor Entertainment. Обновленная версия игры должна была работать на Unreal Engine 3, а разработку планировали завершить с помощью донатов. Однако со временем проект был приостановлен по легальным причинам, а затем и вовсе пропал с радаров.

Теперь же фанаты наконец могут получить доступ к играбельному билду отменённого ремейка, который включает в себя несколько карт и «мультиплеер» с ботами. Примечательно, что за слив отвечает группа x0r_jmp, ранее выложившая в сеть прототип Duke Nukem Forever от 1996 года.

Напомним, что в разработке также находится фанатская реставрация Duke Nukem Forever. Первая версия проекта уже доступна. Игроки могут лично опробовать обновлённую первую главу, состоящую из девяти уровней.

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