Глава Mundfish поговорил о разработке Atomic Heart и грядущих DLC

Роберт Багратуни, глава студии Mundfish, поговорил с порталом Wccftech о грядущем экшене Atomic Heart. Пока доступна только первая часть интервью, из которого мы выбрали самое интересное.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам Багратуни, проект Atomic Heart «находился в разработке и планировании с 2017 года на Кипре». Команда с самого начала хотела создать нечто экстраординарное, уникальную игру — как в плане сюжета и структуры, так и в плане многих механик.

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Изначально игру планировали выпустить к концу 2018 года, но этого не случилось. Как отмечает Багратуни, задержку можно объяснить «молодостью, амбициями, инновациями и новыми технологиями». В итоге во время разработки Mundfish пришлось отказаться от некоторых крутых идей, в том числе и от мультиплеера. Это было больно, но правильно. Багратуни считает, что «не нужно гнаться за тенденциями, когда создаётся что-то новое и инновационное».

Сообщается, что над Atomic Heart работала по-настоящему международная команда. Однако Багратуни не назвал ни одного разработчика из России. По его словам, Atomic Heart создаётся «130-ю талантливыми и преданными своему делу специалистами из Польши, Украины, Австрии, Казахстана, Грузии, Израиля, Армении, ОАЭ, Сербии и Кипра». Кроме того, на некоторых этапах разработки привлекались подрядчики по различным направлениям, которые имели опыт создания крупных ААА-игр.

Игроки Atomic Heart получат только однопользовательский опыт. Четыре пакета DLC, которые уже были анонсированы, помогут расширить этот опыт новыми территориями, как в открытом мире, так и в виде дополнительных комплексов и лабораторий, квестами, испытаниями, головоломками, врагами, а также историями персонажей и мира.

В настоящее время разработчики не планируют релиз многопользовательских дополнений. Но, Багратуни никогда не отрицал, что мультиплеер или кооператив может появиться в игре в будущем — всё «зависит от того, как будет развиваться ситуация».