Ubisoft тизерит игру Star Wars с открытым миром

Уже довольно давно известно, что Ubisoft делает игру по популярной франшизе Star Wars. О проекте вновь вспомнили.

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Уже пару лет не секрет, что Ubisoft делает некую игру по Star Wars. Как выяснилось, Avatar от Ubisoft убедила Disney создать новую игру по «Звёздным войнам».