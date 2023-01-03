Ubisoft тизерит игру Star Wars с открытым миром

Уже довольно давно известно, что Ubisoft делает игру по популярной франшизе Star Wars. О проекте вновь вспомнили.
Уже пару лет не секрет, что Ubisoft делает некую игру по Star Wars. Как выяснилось, Avatar от Ubisoft убедила Disney создать новую игру по «Звёздным войнам».
Пользователи заметили, что творческий директор Ubisoft опубликовал в социальной сети постер Star Wars. Под лого франшизы есть логотипы Ubisoft, Lucasfilm Games и студии разработчиков.Насколько известно, игру по Star Wars делает команда Massive Entertainment (авторы The Division), а в качестве движка используют собственную разработку Snowdrop.Ожидается, что Ubisoft поделится новостями об игре по Star Wars в 2023 году.