Square Enix планирует анонсировать еще больше игр с блокчейном в этом году

Йосуке Мацуда, президент Square Enix, подтвердил, что в 2023-м году компания будет и дальше развивать блокчейн, а также направлять в эту отрасль больше всего среднесрочных инвестиций.
Похоже, что Мацуда продолжает верить в большие возможности для игроков и индустрии, которые якобы несёт с собой блокчейн. Он признал, что в прошлом году на рынках криптовалют и NFT наблюдалась волатильность, а в некоторых странах начали обсуждать возможное регулирование отрасли. При этом японское правительство в свою очередь старается поощрять такой бизнес, а само направление проектов с блокчейном имеет потенциал стать более привлекательным для потребителей, а не только для инвесторов.
В настоящее время Square Enix разрабатывает несколько блокчейн-игр, которые являются оригинальными IP. Некоторые проекты уже были анонсированы в прошлом году. В этом году компания готовится представить ещё несколько тайтлов. Мацуда также выразил надежду, что игры с блокчейном «перейдут на новый этап роста» в 2023-м.