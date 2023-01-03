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1 час назад

Square Enix планирует анонсировать ещё больше игр с блокчейном в этом году

Игромания.ру

Йосуке Мацуда, президент Square Enix, подтвердил, что в 2023-м году компания будет и дальше развивать блокчейн, а также направлять в эту отрасль больше всего среднесрочных инвестиций.

Square Enix планирует анонсировать еще больше игр с блокчейном в этом году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Похоже, что Мацуда продолжает верить в большие возможности для игроков и индустрии, которые якобы несёт с собой блокчейн. Он признал, что в прошлом году на рынках криптовалют и NFT наблюдалась волатильность, а в некоторых странах начали обсуждать возможное регулирование отрасли. При этом японское правительство в свою очередь старается поощрять такой бизнес, а само направление проектов с блокчейном имеет потенциал стать более привлекательным для потребителей, а не только для инвесторов.

В настоящее время Square Enix разрабатывает несколько блокчейн-игр, которые являются оригинальными IP. Некоторые проекты уже были анонсированы в прошлом году. В этом году компания готовится представить ещё несколько тайтлов. Мацуда также выразил надежду, что игры с блокчейном «перейдут на новый этап роста» в 2023-м.

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